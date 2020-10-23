Бузулук, Оренбургская область, , 13:12 — REGNUM В Оренбуржье 42-летний гражданин пойдёт под суд за насильственные действия сексуального характера в отношении двоих детей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что днём 24 июня возле одного из домов Бузуулка он совершил развратные действия против детей девяти и восьми лет. Затем он скрылся, но был пойман.

Сейчас уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. А после положительного решения его отправят в суд.

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