Щелковский район, Московская область, , 13:11 — REGNUM В Московской области две медсестры лишись работы после того, как попросили коронавирусные надбавки. Об этом 23 октября сообщает телеграм-канал Mash.

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Согласно информации, женщины более десяти лет работали в одной из больниц Щёлковского городского округа. Когда во время пандемии к ним в отделение, где лежали больные с неврологическими заболеваниями и после инсульта, стали поступать пациенты с высокой температурой и другими признаками COVID-19, медсёстры попросили надбавки и даже подали жалобу в следственные органы. В итоге обе женщины остались без работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЦГКБ № 1 Екатеринбурга не наблюдалось массового увольнения медработников, утверждают в министерстве здравоохранения Свердловской области.

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