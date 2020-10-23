Тула, , 13:08 — REGNUM В Тульской области за сутки подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом, данные 23 октября опубликованы региональным оперативным штабом. По данным на 22 октября сообщалось о 83 новых носителях инфекции.

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За минувшие сутки в регионе выздоровевшими после коронавируса признаны 82 пациента. В то же время за сутки в статистику смертности от осложнений на фоне новой инфекции вошли ещё три пациента.

Всего на 23 октября в Тульской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 11 516 человек, 10 198 из них выздоровели. Число умерших пациентов с COVID-19 в регионе достигло 407 человек.