Москва, , 13:08 — REGNUM В России продолжают расти показатели суточного заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки по этому показателю вновь достигнут новый антирекорд. Так, согласно данным оперативного штаба о борьбе с COVID-19 на 23 октября, на территории России было выявлено 17 340 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. При этом у 27,7% заразившихся от этого числа не было никаких клинических симптомов болезни.

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Днём ранее было выявлено 15 971 носитель коронавируса. Рост составил сразу почти 1,4 тыс. случаев за сутки. Таким образом на сегодняшний день за весь период пандемии общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в достигло 1 480 646.

Побороть болезнь смог 1 119 251 человек, 25 525 человек, у которых был диагностирован COVID-19, скончались.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в мире существенным образом ухудшается.