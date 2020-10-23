Архангельск, , 13:07 — REGNUM Сроки строительства кафедрального собора в Архангельскесдвинулись — открыть храм планируют только в 2022 году.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе епархии, митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий накануне провел встречу с архитектором Михаило-Архангельского кафедрального собора Дмитрием Яскорским.

«На встрече обсуждался график работ до 2022 года, когда должно завершиться строительство главного храма Архангельской области», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее планировалось сдать объект весной 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора началась в 2005 году, однако активное возведение стен началось только в 2011 году. Строительство ведется на пожертвования, согласно проекту, новый храм должен вмещать до трех тысяч человек.