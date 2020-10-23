Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM По данным оперативного штаба Новгородской области от 23 октября, за последние сутки в регионе выявлено 75 новых носителей коронавирусной инфекции. Это на один случай меньше, чем днем ранее, и на один больше, чем за два дня до этого.

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Из общего количества 37 новых случаев зафиксировано в Великом Новгороде, 13 — в Старорусском, семь — в Боровичском, шесть — в Новгородском, по три — в Поддорском и Шимском, по два — в Маловишерском и Чудовском, по одному случаю — в Волотовском и Солецком районах Новгородской области.

Нарастающим итогом в регионе подтверждено 6702 случая заражения за всё время пандемии. Выздоровели 5038 человек, в том числе 97 за последние сутки. Скончались от COVID-19 за всё время 83 жителя Новгородской области.