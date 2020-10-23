Томск, , 13:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области скончались пять пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 октября в региональной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

У всех умерших в сопутствующих заболеваниях был сахарный диабет, у двоих было ожирение, у троих — гипертония. Четверо из пяти входили в группу риска по возрасту.

За весь период пандемии в Томской области скончались 111 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 октября в регионе выявлено 10 818 носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявлено почти 11 тысяч носителей коронавируса