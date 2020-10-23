Волгоград, 23 октября 2020, 13:03 — REGNUM 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Евгения Рогова выписали после выздоровления от коронавируса в Волгограде. Видеоролик со словами благодарности пенсионера к врачам распространила 23 октября администрация Волгоградской области.
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В своём обращении ветеран отметил, что у медиков сейчас нет времени на сон, ни на отдых.
Участник Сталинградской битвы ушёл на фронт в 1942 году 18-летним юношей. День Победы он встретил в Румынии. В 2015 году ветеран стал почётным гражданином города-героя Волгоград.