Волгоград, , 13:03 — REGNUM 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Евгения Рогова выписали после выздоровления от коронавируса в Волгограде. Видеоролик со словами благодарности пенсионера к врачам распространила 23 октября администрация Волгоградской области.

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В своём обращении ветеран отметил, что у медиков сейчас нет времени на сон, ни на отдых.

«Большое спасибо за ваш героический подвиг. Думаю, что мы с этим делом справимся и будем надеяться, что это не повторится. Поэтому желаю вам здоровья, как и всем нам вместе. Успехов в вашей работе здешней и всякого благополучия и благ и вашим семьям. Спасибо!» — говорит Евгений Рогов.

Участник Сталинградской битвы ушёл на фронт в 1942 году 18-летним юношей. День Победы он встретил в Румынии. В 2015 году ветеран стал почётным гражданином города-героя Волгоград.