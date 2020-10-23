Томск, , 12:57 — REGNUM По состоянию на 23 октября в Томской области коронавирус выявлен у 10 818 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 184 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

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У 99 человек из вновь заразившихся наблюдаются признаки ОРВИ, у 35 — пневмония. Ещё у 50 человек нет симптомов.

Выздоровели 43 человека. Общее число выздоровевших в регионе — 7522.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 октября в Томской области было выявлено 180 носителей коронавируса.

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