Орел, , 12:56 — REGNUM В Орловской области за минувшие сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 117 пациентов. Данные опубликованы 23 октября федеральным оперативным штабом. Сутками ранее сообщалось о 116 новых носителях вируса.

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За минувшие сутки с выздоровлением после коронавируса выписаны 17 пациентов. Статистика смертности за этот период не поменялась.

За период пандемии в Орловской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 11 006 человек, 8287 из них выписаны с выздоровлением, скончались 147 человек.