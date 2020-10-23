Самара, , 12:59 — REGNUM Четыре пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

По сообщению пресс-службы ведомства, 56-летний и 60-летний мужчины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 75-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 55-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Отмечается, что всего в области скончались 246 человек с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,67 (в России — 1,72), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 7,7 (в России — 17,48).

За сутки в Самарской области было выявлено 144 случая заражения коронавирусом. А всего было выявлено 14 708 случаев заражения этой инфекцией. При этом 11 757 человек с ней справились. На учете у врачей стоят 193 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии за сутки выявили более 270 человек с внебольничной пневмонией