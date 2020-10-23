Москва, , 13:04 — REGNUM Свыше 60% автовладельцев в России при смене летней резины на зимнюю отдают предпочтение шипованным покрышкам. Об этом 23 октября сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Aвто.ру.

Отмечается, что в исследовании принимали участие 2 000 человек с разных регионов России. Так, опрос показал, что 65% респондентов отдают предпочтение шипованным шинам, а не «липучкам».

"Нешипованную резину выбирают, как правило, жители крупных городов — те, кто ездит преимущественно по дорогам, которые регулярно чистят от снега. Те же, у кого есть необходимость выезжать на машине за город, отдают предпочтение шипам», — сообщается в исследовании.

При этом 59% опрошенных меняют летнюю резину на зимнюю, когда ночные температуры опускаются до нуля. Более четверти респондентов (28%) предпочитают менять резину во время первых заморозков, а также когда выпадают первые осадки в виде снега. Только 10% меняют покрышки заранее.

При этом представитель Авто.ру Валентина Ананьева советует «переобуваться» тогда, когда среднесуточная температура будет составлять не менее 7 градусов выше нуля.

«Дело в том, что для летних покрышек используется резина, которая не рассчитана на низкие температуры. На холоде она теряет эластичность — «дубеет», что приводит к снижению сцепных свойств шин, а это очень опасно», — отметила Ананьева.

Ранее Департамент транспорта Москвы порекомендовал столичным водителям сменить летнюю резину на автомобилях на зимнюю.

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