Москва, , 12:53 — REGNUM На уходящей неделе в центре внимания Telegram-каналов ожидаемо был коронавирус. Кроме сведений о числе заболевших, читателей ждали истории о раскрасках для инфицированных, о борьбе казаков с вирусом; а также другие любопытные новости обо всем на свете. Самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Воронеже по случаю похолодания приодели статую знаменитого котенка с улицы Лизюкова. Его шею укутали в шарф. Вообще статью, как оказалось, регулярно принаряжают. Весной на коте Василии появилась медицинская маска. Прошлой зимой — жилетка, в другой раз — розовая шляпа, пишет «Черноземец».

В Кинешме главная новость — уличные скамейки, которые стали устанавливать в городе. Они деревянные, семиметровые и стоят почти по 2 миллиона каждая. Цена такой скамейки примерно как квартира в соседнем доме. «Они точно из дерева?» — удивляется «Страшная Кинешма».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом выходят казаки, и не просто, а петербургские. Автор канала «Записки декабриста» удивляется: «О днепровских, донских, терских, яицких (уральских), амурских казаках, всегда готовых в былые времена взяться за басмачей (а не за «безмасочников»), некоторые историки и литераторы не без оснований писали как об особых этносах. А вот невских (петербургских) казаков я ни в одном источнике не встречал».

В Ленинградской области, в поселке Мга всего один день простоял памятник троице из фильма «Операция «Ы». Неизвестные украли фигуру Балбеса: думали, что она сделана из металла и хотели сдать ее в металлолом. Вскоре, передает 1703, памятник нашли в мусоре: он сделан из стеклопластика.

Приволжский федеральный округ

В оренбургском селе Красное открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю как «победитель Василия Чапаева». Курьез в том, что монумент поставили на улице Чапаева, пишет «Урал56».

Тем временем в Татарстане нашли самый большой муравейник России. Его высота — более двух метров. «Татмедиа» надеется, что рекордный муравейник станет новым туристическим объектом.

А в Казани прошел ежегодный митинг в память погибших защитников Казани от войск Ивана Грозного в 1552 году. «Итиль» передает, что митинг собрал около сотни граждан: в два раза меньше, чем в прошлом году. Впрочем, организаторов это не смущает, они довольны, что празднование непрерывно проводится с 1989 года.

«Пермский глобус» обнаружил любопытную деталь в изменении отношения к коронавирусу: «В первую волну все боялись попасть в больницу, сейчас страх — не попасть в больницу». По мнению автора канала, все дело в информационной насыщенности ковидной темой, из-за которой общество накручивает себя всевозможными опасениями.

Уральский федеральный округ

В Кургане недавно отремонтировали дорогу и сразу же запретили по ней ездить. Участок вообще не стали открывать для движения, а просто установили на нем знак «кирпич». «Почему было принято такое решение, неизвестно. Тех горожан, кто все же рискнет проехать по отремонтированной дороге, ждет штраф и лишение прав», — пишет Ura.ru.

В Ханты-Мансийске другая дорожная история. Здесь водители засняли на камеры мальчика, который сделал огромный шар из снега и катал его по улицам города, в том числе через пешеходные переходы. Мальчик неспешно обошел со своим шаром полгорода. «Выглядит смешно, но на деле опасно», — считают «Ханты, деньги, нефтевышки».

Сибирский федеральный округ

«Борус» узнал, как врачи Красноярска решили бороться со страхом пациентов перед коронавирусом. Дело в том, что пациенты, узнав о поражении легких, впадают в сильный стресс. Для борьбы с этим врачи начали использовать арт-терапию: пациентам предлагают закрасить распечатки снимков своих легких. Ранее этот метод использовали на пациентах с инсультами: им предлагали подкрасить пострадавший участок мозга. Выяснилось, что терапия успокаивает людей и настраивает на выздоровление.

Вообще в Сибири, да и в целом в стране, уже привыкли к эпидемии. «Сибирский панк» пишет, что ковидные рекорды стали обыденностью и в местных медиа не вызывают «особых эмоций».

Новая неприятность 2020 года. «Страновед» узнал, что Тува оказалась полностью обесточена из-за аварии на электросетях. Власти республики попросили жителей сохранять спокойствие.

Южный федеральный округ

В Краснодаре задержали подозреваемого в ложных сообщениях о минировании ТЦ и больниц. «Кубанская телега» пишет, что число «лжеминирований» в последние месяцы в самом деле оказалось чрезмерным. «Минировали» даже роддом. Задержанный признался в преступлениях, по его словам, он пошел на них из корыстных побуждений: «Кроме сообщений о минировании в рассылаемых письмах содержались также требования выплатить ему деньги. В сумме на 274 млн рублей. И, что? Много удалось заработать? А заработать в итоге удалось на статью 207 УК РФ».

«Туподар Краснодар» рассказал о необычной популярности флага Краснодара, который «во время пандемии проявил себя как активный путешественник». Сначала в отдел зарубежных связей мэрии пришло письмо от шотландского студента, который просил прислать ему флаг для коллекции. Флаг отправили. «Видимо, новость о щедрости и отзывчивости российских чиновников разлетелась в каких-то секретных чатах вексиллологов, потому что через несколько дней в городскую администрацию пришло новое письмо, на этот раз из Канады». И затем еще одна просьба. Наверное, не последняя.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Душевный Ставрополь» удивляется наклейкам на хлебных изделиях Ставрополья. На упаковках появились наклейки с призывом соблюдать правила дорожного движения, в том числе не садиться за руль в пьяном виде. «В ГИБДД утверждают, что местный предприниматель сам обратился с подобной инициативой. Пекарня в течение нескольких дней обеспечит все упаковки товара первой необходимости яркими листовками», — сообщает канал.

Дальневосточный федеральный округ

Администрация Благовещенска творчески подошла к вопросу профилактики коронавируса и разместила на улицах баннеры с черным юмором. Тех, кто решается ходить без маски, предупреждают: «Твоим близким понравится кутья». «Благовещенские власти, очевидно, решили, что уровень тревожности среди населения находится на непозволительно низком уровне. А раз так — можно смело подкинуть угля в общий котел панических настроений, одобрив размещение по городу чернушных баннеров», — пишут «11 друзей Орлова».

»Смотровая вышка» рассказывает курьез о выборах мэра Магадана. На днях закончился прием заявок и оказалось, что ни одной заявки от кандидатов не поступило, в том числе от действующего мэра. «Скорее всего, конкурсная комиссия продлит сроки для подачи заявки. Мэр, найдись!» — просит автор канала.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.