Нижний Новгород, , 12:52 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 23 октября выявили 1943 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — это очередной «рекордный» показатель суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1887 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 189 585 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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Так, в Нижегородской области выявили 366 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Саратовской области — 198, в Ульяновской области — 190, в Пензенской области — 172, в Оренбургской области — 171, в Самарской области и Пермском крае — по 144, в Кировской области — 139, в Удмуртии — 125, в Башкирии — 74, в Мордовии — 64, в Чувашии — 54, в Марий Эл и Татарии — по 51.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 38 480 случаев, в Ульяновской области — 19 186, в Саратовской области — 18 972, в Оренбургской области — 16 166, в Самарской области — 14 708, в Пензенской области — 13 891, в Пермском крае — 12 277, в Кировской области — 10 743, в Башкирии — 10 089, в Чувашии — 9438, в Татарии — 8042, в Удмуртии — 7890, в Мордовии — 7726, в Марий Эл — 5733.

Полностью выздоровели 152 349 жителей округа, за последние сутки выписаны 1767 человек, из них 576 — жители Нижегородской области. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2614 человек, за минувшие сутки скончались 32 жителя Поволжья, накануне сообщалось также о 32 летальных случаях в округе.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активным носителем коронавируса в Поволжье является 36 421 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 18 октября — более 1,7 тыс. случаев, 20 октября — более 1,8 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 октября в России подтверждено 1 480 646 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 17 340 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 1 119 251 житель России, за сутки выписаны 11 263 человека. 25 525 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 283 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 335 870 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 5794 человека.