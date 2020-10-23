Архангельск, , 12:46 — REGNUM Мировой суд Архангельска оштрафовал активиста Дмитрия Секушина за публикацию отредактированных им агитационных материалов кандидата в губернаторы.

В суд на Секушина подал областной избирком — поводом послужило размещение в соцсети агитационных материалов кандидата в губернаторы Александра Цыбульского с измененными слоганами. Результат своего творчества Секушин опубликовал за две недели до выборов.

Напомним, Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области в марте 2020 года. 13 сентября он одержал победу на выборах главы региона с результатом 69,65% голосов.