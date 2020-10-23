Тюмень, , 12:38 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 23 октября.

Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 139 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 октября зарегистрировано 12 275 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8292 человека, 56 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 23 октября 20 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 1828 человек — под медицинским наблюдением.