Уфа, , 12:42 — REGNUM 74 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 10 093 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 9218 человек, включая 156 человек за минувшие 24 часа. Лечение на дому получают 638 граждан, а в больницах лечатся 189 пациентов. При этом 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 272 человека с внебольничной пневмонией, а 258 пациентов было выписано.

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