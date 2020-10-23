Липецк, , 12:37 — REGNUM В Липецкой области вводятся новые правила по переводу сотрудников предприятий и организаций на удалённую работу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 23 октября.

Организации должны, по возможности, перевести на дистанционный режим работы не менее 30% штата — без учёта сотрудников, которые относятся к группе риска и также должны быть на удалёнке. Также работодателей обязывают перевести на дистанционную работу беременных женщин, если это возможно по роду деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября губернатор соседней Воронежской области призвал работодателей отправить на удалённый режим работы максимально возможное число сотрудников.