Петрозаводск, , 12:41 — REGNUM Власти Республики Карелия объявили об ужесточении контроля за соблюдением противоэпидемических мер, ввели новые ограничения в работе общепита и учреждений культуры, отметив, что повторно прибегать к жестким ограничениям, как это было весной, не планируют. О новых мерах 23 октября заявил глава республики Артур Парфенчиков.

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По его словам, уже вторую неделю в республике отмечается рост числа инфицированных коронавирусом. Система здравоохранения с возросшей нагрузкой пока справляется, работая при этом в напряженном режиме. В связи с этим власти республики решили ужесточить контроль за соблюдением противоэпидемических мер, проводя ежедневно проверки на транспорте, в торговых центрах и других общественных местах.

«Повторно прибегать к жестким ограничениям, как это было весной, не планируем, поскольку это может крайне негативно сказаться на экономике республики и уровне жизни граждан. Однако введение некоторых дополнительных мер для предотвращения распространения коронавируса считаю необходимым», — пояснил Парфенчиков.

Так, с сегодняшнего дня в ресторанах, кафе и в других предприятиях общепита запрещено проводить развлекательные и танцевальные мероприятия. Однако музыкантам и певцам продолжить свою деятельность разрешили.

«При соблюдении определенных условий разрешается проводить в помещениях массовые, в том числе спортивные, мероприятия численностью 50 человек и более. Для этого необходимо, чтобы участники предоставили отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, полученные не ранее чем за три дня до начала мероприятия», — уточнил глава республики.

В кинотеатрах, театрах, на концертах зрители должны быть в масках и перчатках. Помимо этого, чтобы разделить потоки посетителей, зоны входа и выхода разграничат.

«Если численность мероприятия превышает 50 человек, вход и выход посетителей должен быть поэтапным, чтобы избежать очереди и обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра», — отметил Артур Парфенчиков.

Вместе с тем, при проведении театрально-концертных мероприятий продажа продуктов питания не допускается.

«Еще один важный момент. Срок действия региональных социальных выплат и пособий автоматически продлевается до 31 декабря 2020 года. То есть, предоставлять документы, подтверждающие право на такие выплаты, не надо», — указал глава республики.

Отметим, во время осенних каникул, которые начинаются 26 октября, детям в возрасте до 16 лет разрешается посещать торговые центры только в сопровождении взрослых (родителей или иных законных представителей). Кроме того, усиливается контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности гражданами, у которых есть признаки ОРВИ, а также прибывшими в Карелию из-за ее пределов.

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