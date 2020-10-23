Нур-Султан, , 12:34 — REGNUM На всех пограничных пунктах Казахстана при въезде в страну усилят карантин. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача республики Ерлана Киясова.

Согласно документу, карантинные меры усилят с 27 октября 2020 года. Все прибывшие лица должны предъявить справку об отсутствии коронавируса. Ранее это условие распространялось только на иностранных граждан.

Водители международного грузового транспорта, следующие транзитом через Казахстан, должны проходить термометрию и анкетирование. Кроме того, расширены полномочия санитарных врачей на местах.

Ужесточены также условия для международных перевозчиков. В частности, запрещается размещать стоянки для транзитного транспорта на территории городов и районных центров.

Отметим, по состоянию на 23 октября в Казахстане выявили 110 086 случаев заражения коронавирусом, 105 493 пациента выздоровели, 1796 человек — скончались.

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