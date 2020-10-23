Токио, , 12:54 — REGNUM Переболевшие коронавирусной инфекцией через некоторое время могут терять волосы. К такому выводу пришли сотрудники японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины, итоги их исследования опубликованы в журнале Open Forum Infectious Diseases.

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Учёные наблюдали за 63 пациентами, у которых выявили новый коронавирус за период с февраля по июнь. Все эти люди выздоровели и затем рассказали специалистам о последствиях болезни.

Некоторые жаловались на потерю обоняния, кашель, одышку и утомляемость — о таих состояниях специалисты уже знали. Но девять мужчин и пять женщин сообщили о выпадении волос, которое началось через два месяца после появления симптомов COVID-19, кратко сообщает об исследовании NHK.

Один из исследователей Синъитиро Мориока предположил, что потеря волос связана с психологическим стрессом из-за долгого лечения инфекции. Для установления точной причины специалисты хотят провести новые исследования.

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