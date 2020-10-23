Джакарта, , 12:30 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии, за последние сутки в стране подтвердили 4369 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

По состоянию на 23 октября 2020 года в Индонезии выявлено 381 910 носителей коронавируса.

Известно, что за сутки в стране вылечились 4094 пациента с коронавирусом.

В период с 22 по 23 октября 2020 года 118 человек в Индонезии скончались от COVID-19. Эпидемия унесла жизни 13 077 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ознаменование 60-летия дипломатических отношений между Индонезией и Марокко стороны провели международный веб-семинар.

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