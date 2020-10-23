Волгоград, , 12:50 — REGNUM Два летальных исхода у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрированы в Волгоградской области за минувшие сутки. Известно о смерти двух пенсионерок из Камышина, сообщили ИА REGNUM 23 октября в региональном оперативном штабе.

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69-летняя женщина обратилась за медпомощью через неделю после первых признаков недомогания. Её госпитализировали в городскую больницу № 1 Камышина. Сюда же состоянии средней тяжести поступила 67-летняя пенсионерка, которую в связи с осложнением болезни затем перевели клиническую больницу №5.

В волгоградских стационарах на 23 октября с подтверждённым коронавирусом находится 1731 пациент.