Волгоград, , 12:50 — REGNUM В Волгоградской области 23 октября выявлено 192 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на один случай больше «рекордного» показателя предыдущих суток. Скончались два человека.

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Всего в регионе подтверждено 18 тыс. 746 положительных тестов на коронавирус. В стационарах с подозрением на инфекцию — 4385 человек. Выздоровели 16 тыс. 343 пациента, в том числе 246 выписаны за истекшие сутки.

Зарегистрировано два летальных исхода. Всего от осложнений на фоне коронавируса скончались 188 человек.