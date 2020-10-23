Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В Ростовской области из-за коронавируса закрыли несколько отделений больниц. Известно, что в Новочеркасске и Азове карантин установлен в неврологическом и терапевтическом отделениях.

Приостановлена работа неврологического и терапевтического отделений центральной городской больницы Азова. Здесь проводятся карантинные мероприятия. Эту информацию подтвердила эпидемиолог лечебного учреждения Светлана Стахевич.

В горбольнице № 1 Новочеркасска закрыто на карантин терапевтическое отделение, пишет портал Donday.ru.