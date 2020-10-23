Москва, , 12:25 — REGNUM В Госдуме РФ предложили способ побудить жителей страны активнее использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах в период пандемии коронавирусной инфекции. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) уверен, что этому будет способствовать бесплатная раздача гражданам масок, перчаток и антисептиков.

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Парламентарий в эфире радио Sputnik пояснил, что люди, несмотря на рекомендации специалистов соблюдать масочно-перчаточный режим, не хотят тратить деньги на средства защиты, поэтому финансовая сторона приобретает особую важность. По словам Нилова, таким гражданам надо помочь и бесплатно обеспечить их всем необходимым для профилактики инфицирования коронавирусом.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что маски надо раздавать бесплатно там, где это возможно. Депутат также указал на необходимость усилить социальную рекламу с призывом пользоваться антисептиками средствами индивидуальной защиты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что вместо перчаток для защиты от заражения коронавирусом лучше использовать антисептики, напомнив, что SARS-CoV-2 только в 10% случаев передаётся контактным путём. По его словам, эти 10% роли не играют. Эксперт добавил, что эффективнее избежать контактного заражения путём обработки рук.

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