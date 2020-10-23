Липецк, , 12:24 — REGNUM Запрет на проведение дискотек и работу караоке ввели на территории Липецкой области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 23 октября, соответствующее постановление подписано в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Также в регионе ввели запрет на оказание услуг предприятиями общественного питания на период с 00:00 до 06:00, исключением является доставка заказов и самовывоз без посещения гражданами помещений общепита.

По данным на 22 октября, в Липецкой области зарегистрировано 7358 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, 6166 человек выздоровели, скончались 63 человека. На лечении остаются 1129 человек.