Махачкала, , 12:59 — REGNUM Девять человек с подтвержденным коронавирусом умерли в Дагестане 22 октября. Общее число жертв COVID-19 в республике, по данным на 10:30 23 октября, достигло 744, сообщил федеральный оперативный штаб.

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Отметим, что показатели случаев летальных исходов в Дагестане с конца сентября вновь вышли на уровень весны — начала лета, когда ситуация с коронавирусом в республике была наиболее сложной. Так, с начала текущего месяца в регионе умерли уже 115 человек с COVID-19.

Накануне в Дагестане зарегистрировали 86 фактов заражения новым коронавирусом и столько же случаев выздоровления заболевших. Всего с начала пандемии в республике выявили почти 15,4 тыс. носителей инфекции. Из них к настоящему времени болезнь победили более 13,6 тыс. человек, или 86,7% заразившихся.

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