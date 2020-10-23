Красноярск, , 12:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались четыре пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 октября в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 619 пациентов, у которых выявили SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 октября в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом.

По состоянию на 23 октября в регионе выявлено 24 204 носителя SARS-CoV-2.

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