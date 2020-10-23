Нижний Новгород, , 12:21 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 23 октября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 148 828 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 368,7 теста на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 11 874 нижегородца. Накануне тесты сдали 11 606 жителей области.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 35,87% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось о девяти летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 690 человек.

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