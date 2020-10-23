Киев, , 12:22 — REGNUM 1262 члена вооружённых сил Украины (ВСУ) заразились коронавирусом по состоянию на 23 октября. Об этом сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«За предыдущие сутки зарегистрированы 143 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 29 военнослужащих в стране были госпитализированы, остальные 113 человек проходят лечение дома под присмотром врачей. За время пандемии от последствий, вызванных коронавирусной пневмонией, скончались 14 силовиков.

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Напомним, за прошлые сутки на Украине выявили 7517 случаев заражения коронавирусом.

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