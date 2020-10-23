Москва, , 12:17 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил о положительном тесте на коронавирус, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Сергей Миронов в Госдуме Duma.gov.ru

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"Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции», — сообщил Миронов.

Парламентарий намерен продолжить работу в дистанционном режиме и находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам.

Ранее коронавирус подтвердился у депутата фракции Валерия Гартунга, он также перешел на самоизоляцию.

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