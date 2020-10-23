Нижний Новгород, , 12:16 — REGNUM Восемь жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Накануне сообщалось о девяти летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 690 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум трех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 октября в регионе выявили 366 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 354 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 38 480 случаев.

Читайте также: Среди нижегородцев вновь выявили 366 случаев заражения коронавирусом