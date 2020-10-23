Севастополь, , 12:16 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 58 человек. Данные статистики опубликовала 23 октября пресс-служба правительства города. Накануне, 22 октября, сообщалось о 55 новых случаях заражения.

«По состоянию на утро 23 октября зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — местные жители в возрасте от 11 до 91 года. 32 человека выписано после выздоровления», — уточнили в пресс-службе.

Всего за период пандемии на территории Севастополя подтверждено 1856 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1224 человека. Скончались 55 пациентов с коронавирусом. На данный момент лечение в стационарах города проходят 248 человек с диагнозом COVID-19, 66 человек находятся на изоляции в «Изумруде», 225 находятся на амбулаторном лечении. Также 400 человек, ранее контактировавших с заболевшими, находятся под наблюдением.