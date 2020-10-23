Сеул, , 12:19 — REGNUM Представители Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) предоставят жителям Мьянмы предметы первой необходимости, включая защитные маски и дезинфицирующие средства для рук, на сумму $300 тыс. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

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Согласно отчету Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2019 году из-за гражданских войн и стихийных бедствий число внутренних беженцев в стране превысило отметку 330 тыс. человек, из них 130 тыс. пришлось на жителей штата Ракхайн.

Представители KOICA в сотрудничестве с Управлением ООН по обслуживанию проектов окажут помощь уязвимым слоям населения. Ориентировочно помощь получат 41 тыс. человек.