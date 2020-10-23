Москва, , 12:35 — REGNUM При колледжах могут начать создавать предприятия, где будут работать учащиеся. Об этом рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко на заседании коллегии ведомства 23 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается, что таким образом учащиеся смогут не только проходить практику, но даже заработать деньги. При этом чиновник пообещал оказывать содействие в трудоустройстве выпускников системы профессионального образования.

«Мы следим за трудоустройством выпускников и вплотную занимаемся теми, для кого на данный момент трудоустройство дается сложно», — заявил Глушко.

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