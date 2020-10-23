Нижний Новгород, , 12:13 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 23 октября вновь выявили 366 новых случаев заражения коронавирусом, как и на утро 19 октября. Это максимальный показатель суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 354 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 38 480 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки в регионе выписаны 566 человек, всего выздоровели с начала пандемии 32 517 нижегородцев.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом восемь жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 690 человек. Накануне сообщалось о девяти летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 5273 человека. Из этого числа около 3 тыс. госпитализировано, 2,2 тыс. человек получают лечение амбулаторно. 54 жителя области — в обсерваторах.

ИА REGNUM напоминает, по данным регионального минздрава, за несколько последних дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,23. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда сократился до 15%.