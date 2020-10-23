Тбилиси, , 12:24 — REGNUM Жителям Тбилиси, Кутаиси и Батуми «строго рекомендовано» носить маски не только в закрытых публичных пространствах, но и на улице. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава, 23 октября заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили на брифинге.

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"Строгая рекомендация заключается в том, чтобы в трёх городах, где требует эпидемиологическая обстановка — Тбилиси, Кутаиси и Батуми — люди носили маски и в отрытых пространствах, в особенности в тех местах, где соблюдение дистанции невозможно», — сказала Мезвришвили.

Представитель правительства добавила, что следить за соблюдением масочного режима будут сотрудники полиции. Она также выразила надежду на то, что население городов проявит сознательность и вмешательства правоохранителей не потребуется.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 октября в Грузии было выявлено 24 562 носителя коронавируса. За последние сутки выявили 1759 случаев заражения, что является антирекордом для Грузии. В Тбилиси, Кутаиси и Батуми наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

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