Красноярск, , 12:12 — REGNUM По состоянию на 23 октября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 24 204 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 259 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

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По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 1,1%.

Выздоровели 17 410 человек, в том числе 201 — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 октября в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 248 человек.

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