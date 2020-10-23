Ижевск, , 12:06 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 23 октября провели 468 395 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 5 154 тестов на коронавирус, что стало очередным рекордным показателем за сутки. Накануне было выполнено 5145 исследований.

Напомним, ранее максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на 18 октября — 5144 исследования. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 141 человека.

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