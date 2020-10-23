Москва, , 12:10 — REGNUM Эпидемия коронавирусной инфекции в России нарастает, увеличивается число заболевших людей, однако резко выросло и количество тестирований. Об этом заявил доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн 23 октября.

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По его словам, исследований на коронавирус стало больше, чем весной, в начальный период пандемии. Текущий суточный прирост заболевших не критичен.

«Возможно, что тот рост, который мы видим, в какой-то мере — конечно, без сомнения, рост есть, 17 тыс., а там у нас было 12 тыс., — это также зависит от того, что мы сейчас лучше диагностируем и исследуем», — пояснил Альтштейн РИА Новости.

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется примерно в начале ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 октября в России зарегистрировали 17 340 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это значение — самое большое за время эпидемии.

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