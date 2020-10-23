Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM Жители Екатеринбурга от 50 до 65 лет оказались самыми активными пользователями интернета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

В ходе исследования были опрошены 3700 человек данного возраста за периоды январь-май 2019 и 2020 годов из разных городов (ещё 50 человек дали глубинные интервью). Оказалось, что рост трафика на одного пользователя почтенного возраста увеличился в столице Среднего Урала на 36,3%. Данный показатель — лучший среди прочих городов-миллионников. Также немалый рост продемонстрировали Челябинск, Пермь, Санкт-Петербург и Воронеж (Москва не смогла попасть в пятёрку лучших городов рейтинга).

«У старшего поколения есть желание максимально использовать современные технологии, развиваться в творческом и профессиональном плане, проводить свое время с пользой», — сообщила спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.

Жители почтенного возраста стали в 2020 году активно осваивать компьютерную грамотность, добавила председатель.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале возобновилась работа волонтёров, помогающих пожилым жителям на «самоизоляции».

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