Ижевск, , 12:02 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике зарегистрировали также три летальных случая.

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Умерли 75-летний и 84-летний мужчины, а также 82-летняя женщина. Течение заболевания у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 141 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 октября в регионе выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 125 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 8013 случаев.

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