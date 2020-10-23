Москва, , 12:04 — REGNUM Выпускникам учреждений среднего профессионального образования помогут устроиться на работу по специальности. Об этом 23 октября рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании коллегии ведомства в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, для этих реализации этой цели панируется создать специальный совет.

«Для трудоустройства выпускников системы среднего профессионального образования будет создан партнерский совет, куда войдут представители крупнейших компаний. Формирование специалистов будет производиться по запросам конкретных отраслей», — сказал Кравцов.

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