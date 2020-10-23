Ессентуки, Ставропольский край, , 12:05 — REGNUM Ессентукский городской суд Ставропольского края избрал меру пресечения двоим уроженцам региона, задержанным за участие в нападении на Дагестан в 1999 году в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба. Подозреваемые взяты под стражу до 21 декабря, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе суда.

Напомним, уроженцы Ставрополья Расул Майлубаев и Загир Якубов 1975 и 1977 годов рождения были задержаны 21 октября. По данным следствия, в августе 1999 года фигуранты в составе банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в вооруженном нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана.

В результате массированного обстрела погибли более 280 и получили ранения свыше 800 сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и местных жителей. Установлено что Якубов и Майлубаев имели при себе ручное огнестрельное оружие, подствольные и ручные гранатометы, минометы и другое оружие.

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