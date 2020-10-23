Москва, , 12:04 — REGNUM Цифровая образовательная среда создаётся в том числе для совершенствования бюрократических процессов в системе образования. Об этом 23 октября рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании коллегии ведомства в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы создаем цифровую образовательную среду, как систему, которая ускорит документооборот, задаст единые школьные стандарты и проследит за их выполнением», — сказал Кравцов.

Также министр сообщил, что планирует повысить уровень престижа профессии педагога.

«Учитель — это строитель будущего станы. Мы обязаны вернуть эту профессию на пьедестал уважения. Здесь наши усилия будут сосредоточены на создании для педагогов комфортных условий работы. Нужно уходить от формальностей. Надо больше живого общения. Мною создан педагогический совет, куда вошли учителя со всех регионов России», — сказал Кравцов.

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