Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростовской области зафиксирован новый «рекорд» суточной смертности от COVID-19. За истекшие сутки на Дону зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 23 октября.

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От осложнений, вызванных инфекцией, скончались восемь женщин в возрасте от 56 до 80 лет и семеро мужчин в возрасте от 55 до 92 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

Всего в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 719 человек.

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