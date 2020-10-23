Ижевск, , 11:55 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 23 октября выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 125 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 8013 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 143 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 5827 человек. 142 человек скончался от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки. Накануне было зарегистрировано также три летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2045 человек. Из их числа 1281 житель Удмуртии находится в удовлетворительном состоянии, 626 — в состоянии средней степени тяжести, 138 — в тяжелом состоянии. За сутки число пациентов с тяжелом состоянии резко увеличилось на 32 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Ижевская медакадемия частично перешла на дистанционное обучение. Так, до 5 ноября лекции в дистанционном формате будут проходить у студентов 2−5 курсов лечебного и педиатрического факультетов, 2−4 курсов — для будущих стоматологов.