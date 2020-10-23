Тверь, , 11:54 — REGNUM В Тверской области за минувшие сутки было подтверждено 122 новых случая заражения коронавирусом, это на два больше, чем сутками ранее. Данные опубликованы региональным оперативным штабом 23 октября.

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Выписаны за сутки с выздоровлением после коронавируса 48 пациентов, два пациента с подтверждённым заражением за сутки пополнили статистику смертности.

Всего в регионе на 23 октября положительные результаты тестов на коронавирус получили 8453 человека, выписаны 5030. Скончались 298 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.