Нур-Султан, , 11:53 — REGNUM Около 3,5 тыс. активных граждан привлечены к работе общественных советов при центральных и местных органах власти. Об этом 23 октября заявила министр информации и общественного развития Аида Балаева на брифинге.

По её словам, в Казахстане сформировано 234 общественных совета. В деятельности советов принимают участие представители научно-творческой интеллигенции, НПО, экспертного сообщества и неравнодушные граждане.

Министр добавила, что общественные советы рассмотрели более 19 тыс. проектов нормативно-правовых актов.

Напомним, 22 октября в Нур-Султане прошло заседание национального совета общественного доверия, в котором принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.